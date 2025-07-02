Спевшие гимн Украины в российском городе подростки раскаялись Выпускники из Тольятти раскаялись в исполнении песни о Бандере в парке Победы

Выпускники, исполнившие песню о Степане Бандере и гимн Украины в Тольятти, глубоко раскаялись и сожалеют о своем безответственном поступке, сообщили в Тольяттинской классической гимназии во имя Всех Русских Святых на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Осознав ситуацию, подростки остановили своего бывшего одноклассника, который якобы и был инициатором, отмечается в релизе заведения.

Педагогический коллектив Тольяттинской классической гимназии во имя Всех Русских Святых, ученики и родители со скорбью узнали о содеянном шокирующем поступке выпускника 11-го класса. <…> Все учащие и учащиеся глубоко возмущены поступком выпускника, порочащим честь и достоинство нашего образовательного учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тольятти группа подростков исполнила гимн Украины во время празднования выпускного в парке Победы. На кадрах видно, как юноши и девушки со смехом поют композицию на украинском языке.

Сотрудники ФСБ России ранее задержали троих жителей Запорожья, которые переводили деньги Вооруженным силам Украины. Кроме того, выяснилось, что они также перечисляли средства украинским спецслужбам. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.