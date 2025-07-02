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02 июля 2025 в 17:15

Как выбрать виниловый проигрыватель: 7 критериев идеального устройства

Как выбрать виниловый проигрыватель Как выбрать виниловый проигрыватель Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Виниловые пластинки снова в тренде, и многие ценители музыки задумываются о приобретении винилового проигрывателя. Это не просто устройство для воспроизведения звука: от него зависит качество звучания вашей коллекции, а значит, и создаваемая атмосфера. Рассказываем, как выбрать виниловый проигрыватель и на что обратить внимание перед покупкой.

1. Тип проигрывателя

Перед выбором определитесь с форматом:

  • автоматические: запускают пластинку одним нажатием кнопки, подходят для новичков;

  • полуавтоматические: автоматически возвращают тонарм в конце пластинки, но требуют ручного запуска;

  • ручные: полностью контролируются пользователем, обеспечивают лучшую звукопередачу для аудиофилов.

2. Привод

От типа привода зависит стабильность вращения пластинки:

  • ременной: снижает вибрации, обеспечивает плавный ход, но требует обслуживания;

  • прямой: более долговечен, но может передавать небольшие вибрации на звук;

  • идлер-привод: редкий вариант с резиновым колесом, встречается в винтажных моделях.

3. Тонарм и картридж

Тонарм должен быть хорошо сбалансированным, а картридж — подобран под ваши задачи:

  • MM (Moving Magnet): доступные, сменные иглы, подходят для большинства слушателей;

  • MC (Moving Coil): более детальный звук, но дороже и сложнее в замене.

4. Скорости вращения

Большинство пластинок записаны на 33 и 1/3 или 45 об/мин, но некоторые требуют 78 об/мин. Убедитесь, что проигрыватель поддерживает нужные скорости.

5. Встроенный фонокорректор

Фонокорректор усиливает сигнал с картриджа до уровня линейного выхода. Если его нет, потребуется внешний предусилитель или ресивер с PHONO-входом.

6. Материал и дизайн

  • пластиковый корпус: легкий, но менее устойчивый к вибрациям;

  • деревянный или металлический: лучше гасит резонансы, долговечнее.

7. Дополнительные функции

Некоторые модели предлагают:

  • USB-выход для оцифровки пластинок;

  • Bluetooth для беспроводного подключения к колонкам;

  • регулируемые ножки для точной установки по уровню.

Заключение

Теперь вы знаете, как выбрать виниловый проигрыватель, который раскроет всю глубину аналогового звука. Главное — определите свои потребности и бюджет, а затем сравните модели по ключевым параметрам. Удачных покупок и приятного прослушивания!

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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