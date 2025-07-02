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02 июля 2025 в 17:24

Школьница попала в больницу после укуса насекомого в Подмосковье

Под Москвой укушенная шмелем 17-летняя девушка попала в больницу с отеком Квинке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 17-летняя девушка была госпитализирована с острым аллергическим шоком после укуса шмеля, пишет Telegram-канал SHOT. Медики диагностировали у пострадавшей опасное для жизни состояние — отек Квинке.

Уточняется, что инцидент произошел вечером, когда девушка отдыхала на улице. Сначала она почувствовала лишь незначительное жжение в руке, однако в течение последующих часов ее состояние резко ухудшилось. Появились затрудненное дыхание и быстро нарастающий отек в месте укуса.

Экстренная медицинская помощь пострадавшей была оказана в Ступинской центральной районной больнице. Врачи провели срочную терапию, после чего ее состояние пришло в норму.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае водитель грузовика потерял сознание из-за укуса шершня и врезался в столб. Прохожие обнаружили мужчину без сознания рядом с поврежденным автомобилем и поспешили за помощью в село Глуховка.

До этого стало известно, что в Москве медики спасли женщину после того, как ее ужалил скорпион. Членистоногое оказалось у нее дома случайно, попав в багаж во время поездки в Крым. Скорпион напал, когда женщина разбирала вещи дома в шкафу.

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Ступино
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