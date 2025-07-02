Захарова назвала фейком сообщения об аресте главы ГК «Лукойл» на Урале

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге опровергла распространяемые в СМИ данные о якобы состоявшемся задержании Ахмеда Гаджиева — руководителя производственного объединения группы компаний «Лукойл» на Урале. По словам дипломата, которые передает корреспондент NEWS.ru, эта информация представляет собой классический фейк.

Насколько я понимаю, даже такого филиала у «Лукойла» нет, а не то чтобы и такой позиции, и назначенного человека, и всего остального. Ну тоже классический фейк, — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что отношения дружбы между Москвой и Баку чрезвычайно важны. Она отметила, что те, кто хочет испортить отношения двух стран, должны хорошо подумать о своих действиях.

До этого стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Как сообщил его сын Мутвалы, мужчина проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах.