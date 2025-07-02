Трамп высказался о своем новом портрете в капитолии Колорадо Портрет Трампа в капитолии Колорадо заменили на новый после его критики

Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо заменили после того, как предыдущая работа вызвала недовольство у американского лидера. Сам Трамп в соцсети Truth Social указал, что изображение было «намеренно искажено». При этом он поблагодарил автора новой картины.

Благодарю крайне талантливую художницу Ванессу Хорабуэну и замечательных жителей Колорадо — теперь (новый портрет. — NEWS.ru) у всех на виду в капитолии Колорадо! — написал президент США.

Ранее в Белом доме без объяснения причин заменили портрет президента США Дональда Трампа, соответствующий ролик размещен в соцсети X. На новом изображении с заднего фона пропал американский флаг. Кроме того, на Трампе заменили синий галстук на его «фирменный» красный.

До этого художник Никас Сафронов выразил надежду, что написанный им портрет президента США Дональда Трампа сыграет важную роль и принесет мир во всем мире. По его словам, он написал картину после покушения на американского лидера: к нему обратились бывшие клиенты, имена которых он не хочет называть, и попросили одолжить ненадолго портрет Трампа.