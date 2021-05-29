«Я бы пристрелила Плаксина»: Распутина жёстко отозвалась о муже Успенской

Певица Маша Распутина в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ эмоционально и жёстко отозвалась о муже Любови Успенской, бизнесмене Александре Плаксине. Мужчина намерен заполучить половину имущества артистки.
Как отметила Распутина, на месте Успенской она бы «пристрелила Плаксина».
По его роже видно, что он нехороший человек. Он всю жизнь прожил за счёт Любы. Может, она верила, что он что-то откроет, а он — ноль. Те, кто к звёздам приклеился, сосут соки и деньги. У меня тоже такое было. Гонорары воровались, тратились направо и налево. Я дралась, в морду вцеплялась, что только не делала, — поделилась певица.
Она считает, что Плаксин сделал «хитрый ход конём», который надо было предусмотреть заранее.
Ране адвокат Успенской Елена Сенина сообщила, что певица, которая лишилась половины от 400-миллионого состояния, решила написать завещание. Она объяснила, что артистка и её супруг, бизнесмен Александр Плаксин должны наследовать имущество друг друга при отсутствии завещания.