«Я бы пристрелила Плаксина»: Распутина жёстко отозвалась о муже Успенской

Фото: masharasputina_official/instagram.com

Анастасия Андреева NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Оперный певец Юсиф Эйвазов в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал, кому бы из участников шоу «Маска» отдал бы свой голос. Сам артист выступал в костюме Ламы.

Эйвазов признался, что у него были свои любимчики среди участников. Я никогда не проголосовал бы за Зайца. Только за Носорога, — отметил он. Недавно Эйвазов опубликовал большое послание к своим...