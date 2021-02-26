Пахмутова после исцеления от коронавируса появилась эфире у Малахова

https://static.news.ru/photo/38d8c0da-781b-11eb-bc92-96000091f725_660.jpg Фото: Россия 1/youtube.com

Композитор Александра Пахмутова впервые с момента заражения коронавирусом появилась в телеэфире. Она вышла на связь со студией передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Программа была посвящена истории ансамбля имени Игоря Моисеева. Пахмутова знала хореографа лично, поэтому редакторы программы связались с ней по видеочату.

Если бы люди могли жить вечно и Моисеев был бы жив, наверняка, родилось бы ещё что-то невероятное. Очень хочется пожелать ансамблю, чтобы они больше выступали, — сказала в телеэфире Пахмутова.

Композитор — ей сейчас 91 год — и её супруг поэт Николай Добронравов, который на год старше неё, совсем недавно излечились от коронавируса. Некоторое время они провели в Центральной клинической больнице. Из-за болезни они были вынуждены встречать в «красной зоне» новый 2021 год.

О заражении коронавирусом Добронравова и Пахмутовой стало известно 22 декабря. Их состояние не было тяжёлым, однако медики приняли решение о госпитализации, учтя возраст пары, писал NEWS.ru.