Вика Цыганова: Донбасс и Луганск — русские земли, как и Крым

Ставшая лидером по итогам первого выпуска нового сезона шоу «Суперстар!» на НТВ певица Вика Цыганова поделилась в эксклюзивном интервью NEWS.ru впечатлениями от съёмок и эфира, призналась, кого из членов жюри считает самым профессиональным и объективным, высказала своё отношение к Елене Ваенге и рэперу Моргенштерну, а также оценила идею присоединения к России ДНР и ЛНР.

«У мужа чуть не случился сердечный приступ»

— Вы уже видели первый выпуск «Суперстар!» со своим участием и смогли оценить происходящее со стороны. Понравилось?

— Только что как раз общалась на эту тему в соцсетях со своими зрителями, среди которых много профессиональных музыкантов, в том числе работающих за границей. Они рассказывают, что, например, в Америке есть методички, как надо снимать артиста. В моём номере очень просились крупные планы. Однако вместо них на среднем снимали попки балета.

Вика Цыганова с мужем пресс-служба канала НТВ

У моего мужа Вадима Цыганова, а он поэт и автор песни «Приходите в мой дом», которую я исполняла, чуть не случился сердечный приступ, когда он увидел номер по ТВ. Он-то писал не про «попы», и не про «балканских цыган». Это покаянная песня. Девчонки в шортиках (балет. — NEWS.ru) сделали клёво, но их просто сняли не с того ракурса.

Тем обиднее, что потенциал ведь огромный и у балета, и у режиссёров шоу, и у операторской группы. Все гениальны, а сработало мимо кассы. Я опираюсь на мнение публики в Instagram, подписчиков.

Может быть, глаз замылился у телевизионщиков, потому что очень много снимают? Пусть не обижаются, я хочу приподнять их от того шаблона, на котором они стоят. Как говорят, «Баба Яга против». Ведь можете сделать лучше! И я вижу свою миссию им на это указать.

— Будем надеяться, что не обидятся и учтут замечания.

— Да, гораздо чаще на телевидении все поют дифирамбы друг другу в надежде, что попал в эфир — после этого отработаю свои, условно говоря, 10 концертов. Меня это не касается, так как у меня есть свой бизнес, абсолютно не связанный с шоу (бизнес Виктории связан с дизайном одежды. — NEWS.ru).

Я не боюсь, что меня перестанут приглашать на съёмки. Поэтому имею право говорить то, что думаю. Вы меня спросили — я ответила.

— Нет ощущения, что вам не по статусу такой соревновательный конкурс? Ведь вы давно всем всё доказали.

— Это же шоу.

— А что самое сложное для вас в процессе репетиций и съёмок?

— Самое сложное — это борьба с собой. Ты понимаешь, что ты лучший, но не все об этом знают. Я, естественно, говорю с юмором.

— А чьи оценки в жюри считаете несправедливыми и почему?

— Пойду от обратного. Самый, на мой взгляд, профессионально объективный — Стас Пьеха. Маша Распутина — яркая, красивая и, бесспорно, одарённая. Очевидно, она не хотела быть плохой, всех оценивала высоко, на то имеет право. Лера Кудрявцева — сотрудник канала НТВ, и этим всё сказано. У Сережи Соседова есть логика судейства, а на другой чаше весов — эмоции, которым он подвластен.

Вика Цыганова с Сереем Соседовым и Машей Распутиной пресс-служба канала НТВ

— Как складываются отношения с остальными участниками проекта? Доля соперничества присутствует?

— Боже упаси! Мы все знаем, кто чего стоит.

«Больно видеть бородатую Ваенгу»

— Как относитесь к шоу «Три аккорда» на соседней кнопке? Это шансон или всё-таки попса?

— Мне кажется, шоу становится всё хуже. Подбор песен так себе. Ни два, ни полтора. Это не телевидение и не театр. Притом что я дважды побывала в жюри как приглашённый гость, во второй раз сидела и думала, что больше не приду: мне нечего сказать по поводу номеров участникам, а особенно зрителям. Мне кажется, рейтинги «Трёх аккордов» будут падать всё ниже и ниже.

— Помните скандальный номер Елены Ваенги, когда она в «Трёх аккордах» в образе священника пела вашу песню «Золотые купола»? Как вы его восприняли?

— Я считаю, что такой номер — кощунство.

И очень бездарно. В своих первых интервью Лена рассказывала, что росла на песнях Вики Цыгановой. Знаете, как трудно потом видеть бородатую Лену Ваенгу и думать: «Что и в какой момент пошло не так?»

О Моргенштерне: «На этой кучке навоза, возможно, ещё вырастет роза»

— Недавно Моргенштерн в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости широкого празднования Дня Победы. Вас слова рэпера покоробили?

— Моргенштерн — продукт своего времени. Он перерастёт.

Он, может быть, как кучка навоза, на которой спустя время вырастет прекрасная роза.

— То есть вы не считаете молодёжь потерянным поколением?

— Они просто проходят свой путь, как мы в советское время проходили свой. И тогда было много людей, которые не читали книжки, не развивались, сидели в гараже и пили водку. Единственное, у нас тогда были иллюзии. Сейчас люди уже в 20 лет становятся взрослыми, но вместо иллюзий перед ними стоят соблазны и искушения. Справятся и победят, если будут верить в Бога.

— В последнее время в России то и дело возникают скандалы из-за публикации в Интернете фотографий, на которых молодые люди изображены в провокационных позах на фоне православных храмов. Надо ли, на ваш взгляд, их наказывать, сажать в тюрьму за это?

Вика Цыганова с Вадимом Такменёвым в шоу «Суперстар!» пресс-служба канала НТВ

— Такого рода проступки — это тоже соблазн и искушение. И тоже путь. Мария Магдалина была падшей женщиной. Но она стала святой. Когда человек закончит свой путь, покается, переосмыслит свою жизнь, его Господь будет судить, а не я.

«Баллотироваться в Госдуму больше не буду»

— Два года назад вы баллотировались в депутаты Госдумы от Хабаровского края. Но не прошли. Будете снова пытаться?

— Я шла по благословению старца. Не прошла — значит это не мой путь. Больше баллотироваться не буду.

— Что вам в тот момент хотелось изменить в стране?

— О, если бы я могла изменить... Это был бы рай! У России невероятный духовный и душевный ресурс.

— Сестра Софии Ротару на днях рассказала, что певица уже шесть лет не приезжает в Ялту, потому что якобы ждёт возвращения Крыма в состав Украины. Верите, что это когда-нибудь случится?

— У меня есть песня, которую я написала 16 лет назад. Там есть такие слова: «Это Крым! И по совести это — Россия!». Это моё убеждение, моя позиция, которая за 16 лет не изменилась.

— При этом статус ДНР и ЛНР остаётся подвешенным. Как считаете, нужно ли присоединить их к России?

— Что делает и сделает Владимир Путин, это на его совести, на его душе.

Я считаю, что Донбасс — это тоже русские земли, как и Крым.

И я остаюсь со своим народом и в Донбассе, и в Луганске, и везде, где есть наши братья-славяне.