Цыганова рассказала о «сердечном приступе» мужа из-за съёмок в «Суперстар»

Российская певица Вика Цыганова призналась, что осталась недовольна съёмками в шоу «Суперстар» на НТВ, первый выпуск которого вышел в эфир в минувшие выходные. Артистка рассказала NEWS.ru, что у её мужа Вадима Цыганова «едва не случился сердечный приступ», когда он увидел по телевизору запись выступления певицы, в ходе которого та исполняла песню «Приходите в мой дом».

После премьеры нового сезона проекта «Суперстар» на НТВ в соцсетях артистки развернулась целая дискуссия. Хотя Вика Цыганова по итогам первого выпуска стала лидером шоу, набрав высшие баллы по оценкам жюри (Сергея Соседова, Маши Распутиной, Стаса Пьехи и Леры Кудрявцевой), подписчики звезды сочли съёмки её номера на песню «Приходите в мой дом» крайне неудачными.

В моём номере очень просились крупные планы, однако вместо них на среднем снимали попки балета. У моего мужа Вадима Цыганова, а он поэт и автор песни «Приходите в мой дом», которую я исполняла, чуть не случился сердечный приступ, когда он это увидел. Он-то писал не про «попы» и не про «балканских цыган». Это покаянная песня, — объяснила Вика Цыганова.

Певица добавила, имея в виду артисток балета, что «девчонки в шортиках всё сделали клёво, но их просто сняли не с того ракурса». Артистка выразила надежду, что руководство шоу «Суперстар» учтёт её замечание во время съёмок следующих выпусков.

Ранее другой участник шоу «Суперстар», певец Юлиан, заявил в беседе с NEWS.ru, что не считает Сергея Соседова музыкальным критиком, поскольку тот «поёт мимо нот» и не имеет консерваторского образования. После этого Соседов и Юлиан повздорили и отписались друг от друга в соцсетях.