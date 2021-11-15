Певица возмутилась работой стилистов на шоу «Суперстар»

Певица Анастасия пожаловалась на неудобную обувь и непрофессионализм стилистов шоу «Суперстар! Возвращение!». По словам исполнительницы, костюмеры шоу отнеслись к ней «через плечо». Об этом пишет Sobesednik.ru.

Когда я пришла на «Суперстар», прошло всего лишь чуть больше месяца с того момента, как мне сняли гипс. А меня вдобавок одели там в какие-то колодки. Костюмеры не так сработали. Можно было бы выступать в больших ботинках. Но они как-то через плечо ко мне вначале отнеслись. Первые два-три выпуска я отвратительно двигалась и выглядела, потому что эти колодки мне очень мешали, — оправдалась Анастасия.

Она отметила, что в скором времени «послала» костюмеров и продолжила выступать в собственной концертной обуви. Она также пожаловалась на девушку-стилиста, которая, по мнению звезды шоу, сделала из нее клоуна. Во время исполнения «Угонщицы» Ирины Аллегровой Анастасии и вовсе казалось, что она похожа на «чудовище. Тем не менее певица нашла утешение объятьях гримера Оксаны, которую Анастасия хочет назвать «мамой», несмотря на то что девушка моложе исполнительницы.

Ранее Юлиан в беседе с NEWS.ru рассказал об отношениях с бывшей женой Анастасией. По его словам, артисты планируют выступить в дуэте и поехать на совместные гастроли.