Юлиан впервые рассказал об отношениях с Анастасией после громкого развода

Заслуженный артист России Юлиан в беседе с NEWS.ru опроверг слухи о войне со своей бывшей женой, певицей Анастасией, и объявил о примирении с ней. Юлиан впервые рассказал, что после громкого развода, который состоялся больше года назад, ему быстро удалось наладить отношения с экс-супругой. Период, когда они были «в контрах», позади, и теперь артисты планируют спеть дуэтом и поехать на гастроли. Ближайшее совместное появление Юлиана и Анастасии состоится 7 ноября в эфире канала НТВ: певцы стали участниками нового сезона шоу «Суперстар».

После развода мы не звонили друг другу совсем недолгое время. Но потом наша дружба, которая до женитьбы длилась почти 30 лет, стала ещё крепче и сильнее. Когда я прочёл на просторах Интернета, мол, странно, что Юлиан и Настя принимают участие в «Суперстар», ведь они же якобы «в контрах», то очень удивился, — рассказал Юлиан.

Певец опроверг слухи о конфликте с бывшей супругой. По его словам, они «не в контрах», а дружат и болеют друг за друга. При этом Юлиан исключил вероятность новой свадьбы с Анастасией.

Жениться мы больше не собираемся, избавь Бог. Я не смогу быть у Анастасии подкаблучником. И ей как сильной женщине тоже трудно с кем-либо ужиться под одной крышей, тем более подчиняться, Настя ведь тоже человек непростой. Но, как говорила Нонна Мордюкова, с которой мы близко дружили, «простые люди на заводе работают», — объяснил певец.

Юлиан считает, что все разногласия в его отношениях с Анастасией позади. Артисты планируют выступить дуэтом и отправиться на совместные гастроли.

Ранее Юлиан сообщил NEWS.ru о том, что его родители тяжело заболели коронавирусом. Из-за этого артисту приходится разрываться между съёмочной площадкой шоу «Суперстар» на НТВ, находящимся в больнице отцом и мамой, которая лечится от COVID дома.