Британия испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ

Великобритания испытала новые баллистические ракеты Nightfall, которые она намерена поставить Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в Министерстве обороны. Высокоточные снаряды способны поражать цели на дистанции свыше 500 километров.

Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине <...>. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров. — NEWS.ru), были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания, — пишет издание.

Три британские компании (MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace) выиграли прошлогодний тендер на разработку этого оружия в рамках проекта Project Brakestop. Отмечается, что экспериментальное оружие будет оснащено боеголовкой весом в 250 кг и будет способно летать со скоростью почти 600 км в час.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что западные страны могут предоставить Украине ракеты Taurus, SCALP и ATACMS. По его словам, ВСУ также могли получить британские крылатые снаряды Storm Shadow повышенной дальности.