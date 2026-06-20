Филиппо потребовал от властей Франции прекратить поддержку Украины Филиппо призвал прекратить помощь Украине после решения Польши по Зеленскому

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который выдвигается на пост президента Франции, потребовал остановить оказание военной и финансовой помощи Украине. Политик написал это в социальной сети X после того, как власти Польши аннулировали государственную награду украинского президента Владимира Зеленского за прославление нацистской идеологии.

Конечно, стоило лишить [Зеленского] этой награды. Но прежде всего необходимо как можно скорее перестать давать этой стране какие-либо деньги и оружие! — подчеркнул он.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий подписал указ о лишении Зеленского польской государственной награды. Причиной названа героизация на Украине лидеров УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ранее финский политик из партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Финляндию немедленно прекратить поставки вооружений Украине. Поводом стало очередное нарушение украинскими беспилотниками воздушного пространства Финляндии. По его утверждению, подобные действия Киева создают угрозу жизни мирного населения.