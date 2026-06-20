Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 14:41

Россия осудила атаку террористов в африканской стране

Захарова: Россия обеспокоена нападением боевиков на аэропорт Ниамея

Вид на город Ниамей, столица Нигера Вид на город Ниамей, столица Нигера Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия решительно осуждает попытки террористов подорвать стабильность стран Сахеля, включая Нигер, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Москве с обеспокоенностью восприняли нападение антиправительственных боевиков на международный аэропорт Ниамея.

Решительно осуждаем очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер. Выражаем солидарность с его народом и руководством во главе с президентом Абдурахманом Чиани, — говорится в сообщении.

Ранее силы безопасности Нигера уничтожили 22 боевика, участвовавших в нападении на международный аэропорт имени Амани Диори в столице Ниамее. Со стороны властей погибли 11 человек, также жертвами стали двое гражданских.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что африканские страны показывали свое желание развивать собственную промышленность. Москва готова содействовать африканским коллегам, поскольку в настоящее время для этого очень подходящий период.

Россия
Нигер
Мария Захарова
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запорожская АЭС снова полностью обесточена
Автобус поврежден при атаке БПЛА ВСУ в Горловке
Сильное землетрясение пошатнуло остров Крит
Филиппо потребовал от властей Франции прекратить поддержку Украины
ПВО России за семь часов сбила 57 украинских беспилотников
Россия осудила атаку террористов в африканской стране
Финский аэропорт пошел на крайние меры без рейсов из России
Россиян предупредили о набирающей популярность схеме обмана с QR-кодами
Молодой москвич оказался в больнице со страшным диагнозом после бани и пива
Бастрыкин взял на контроль осквернение символа воинской славы
Саратовские власти прояснили ситуацию с топливом в регионе
Пианистка Романова может пойти под суд за домашнее насилие над дочерью
Удар по детсаду, смерти мирных: как ВСУ атакуют регионы России 20 июня
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающемся погодном апокалипсисе
Россиян предупредили о самых популярных схемах обмана туристов в Китае
Фитнес-эксперт рассказал, какие виды спорта предпочитают россияне
Британия испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ
Генконсульство не получило обращений от россиян после ЧП в Анталье
Один из российских НПЗ попал под прицел ВСУ
Ребенок сбежал из детского сада в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.