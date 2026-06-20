Россия осудила атаку террористов в африканской стране

Россия решительно осуждает попытки террористов подорвать стабильность стран Сахеля, включая Нигер, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Москве с обеспокоенностью восприняли нападение антиправительственных боевиков на международный аэропорт Ниамея.

Решительно осуждаем очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер. Выражаем солидарность с его народом и руководством во главе с президентом Абдурахманом Чиани, — говорится в сообщении.

Ранее силы безопасности Нигера уничтожили 22 боевика, участвовавших в нападении на международный аэропорт имени Амани Диори в столице Ниамее. Со стороны властей погибли 11 человек, также жертвами стали двое гражданских.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что африканские страны показывали свое желание развивать собственную промышленность. Москва готова содействовать африканским коллегам, поскольку в настоящее время для этого очень подходящий период.