Силы безопасности Нигера схлестнулись с боевиками в жесткой схватке В Нигере ликвидировали 22 нападавших на аэропорт

Силы безопасности Нигера уничтожили 22 боевика, участвовавших в нападении на международный аэропорт имени Амани Диори в столице Ниамее, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны республики. Со стороны властей погибли 11 человек, также жертвами стали двое гражданских.

Еще четыре человека получили различные ранения, отмечается в материале. Силовикам удалось задержать около 20 подозреваемых.

В Министерстве обороны заявили, что армейские подразделения продолжают широкомасштабную операцию по розыску возможных соучастников атаки. Международный аэропорт находится под усиленной охраной и продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее в деревне Горон-Намайе на северо-западе Нигерии вооруженные люди напали на местных фермеров, в результате чего погибли не менее 17 человек и еще пятеро получили ранения. Атака произошла в округе Марадун в разгар посевной кампании. Нападавшие прибыли на мотоциклах и до последнего момента не демонстрировали оружие. Они открыли огонь, когда подъехали к работавшим людям.