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20 июня 2026 в 13:45

Два сошедших с рельсов вагона рухнули на улицу в Мюнхене

Один человек погиб при сходе двух товарных вагонов с рельсов в Мюнхене

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Два товарных вагона сошли с рельсов и рухнули на улицу в Мюнхене, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию города. Авария произошла в районе Мильбертсхофен в 01:40 по местному времени (02:40 мск) во время перегонки поездов. В результате погиб один человек.

Два грузовых вагона рухнули с железнодорожного моста с высоты почти пяти метров на Шляйсхаймерштрассе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб и 89 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Англии. Более 30 из них потребовалась госпитализация. В полиции указали, что погибшим оказался машинист одного из поездов.

До этого в Красноярском крае грузовик выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом, что привело к столкновению. Никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Схода вагонов не произошло. Поезд задержался в пути на 3,5 часа.

В апреле в Словакии пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде и сошел с путей. Один человек погиб, более 20 получили травмы.

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