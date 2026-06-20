Удар по детсаду, смерти мирных: как ВСУ атакуют регионы России 20 июня

20 июня Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 187 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки в Брянской области погиб мирный житель. Украинские дроны также нанесли удар по генератору детского сада в Энергодаре. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО сбили 187 беспилотников ВСУ ночью над Россией

Российские средства ПВО сбили 187 беспилотников ВСУ ночью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. БПЛА уничтожили в 12 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 19 июня текущего года до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областях. Кроме того, БПЛА сбили в Краснодарском крае, в Московском регионе и в Крыму.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Два человека погибли из-за взрывоопасного предмета ВСУ на трассе в ЛНР

Два человека погибли из-за взрывоопасного предмета ВСУ на трассе в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, речь идет об автодороге в сторону Ростовской области.

«Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли», — написал Пасечник.

Глава региона отметил, что на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский» ограничено движение машин из-за инженерно-саперных работ. Он добавил, что на месте работают профильные службы.

ПВО сбила два беспилотника ВСУ на подлете к Москве

ПВО Минобороны РФ сбила два беспилотника ВСУ, которые летели на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он не указал, есть ли повреждения или пострадавшие.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мэр Энергодара сообщил об атаке ВСУ по генератору в детском саду

ВСУ нанесли удар по генератору в детском саду Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу, 20 июня.

«Генератор — это источник света, возможность приготовить горячую пищу и обеспечить нормальные условия в условиях регулярных отключений электроэнергии. Уничтожив его, киевский режим сознательно лишает малышей элементарных условий для жизни и обучения. Очередное подтверждение того, что для Киева дети, старики, мирные жители лишь разменная монета в грязной игре», — сказано в сообщении.

Режим беспилотной опасности объявили в Тюменской области

Режим беспилотной опасности объявили в Тюменской области, сообщила пресс-служба РСЧС. Жителей призвали соблюдать спокойствие.

«Внимание, в Тюменской области объявлена „Беспилотная опасность“. Соблюдайте спокойствие», — говорится в сообщении.

Восемь округов Херсонской области остались без электричества из-за ВСУ

Электричество частично пропало в восьми округах Херсонской области из-за атак ВСУ, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. В частности, сбои в подаче энергии коснулись Каховского, Алешкинского, Генического округов. Он добавил, что специалисты работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения.

«Аварийные отключения затронули Алешкинский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округа», — написал Сальдо.

Инфраструктура предприятия повреждена при атаке ВСУ на Горловку

Инфраструктура предприятия повреждена при атаке ВСУ на Горловку, заявил мэр города Иван Приходько. По его словам, под удар попал Калининский район города. Он добавил, что в Центрально-Городском районе повреждены частный дом и образовательное учреждение.

«В Калининском районе Горловки повреждена инфраструктура одного из предприятий», — написал Приходько.

Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Суземку в Брянской области

Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Суземку в Брянской области, заявил врио главы региона Егор Ковальчук. Он добавил, что женщина получила ранения, ее доставили в больницу.

«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения», — написал Ковальчук.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самарской области введен режим «Ковер»

В Самарской области введен режим «Ковер», заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, воздушное пространство над областью закрыто.

«В Самарской области действует режим „Ковер“. Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», — написал Федорищев.

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