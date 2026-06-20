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20 июня 2026 в 07:08

Над Самарской областью закрыли воздушное пространство

Федорищев: в Самарской области введен режим «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Самарской области введен режим «Ковер», заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. По его словам, воздушное пространство над областью закрыто.

В Самарской области действует режим «Ковер». Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах, — написал Федорищев.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив уже пять дронов. Воздушная тревога в городе не отменена.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя погибли, еще четыре человека получили ранения в результате атак ВСУ на территорию региона. Один из погибших 1952 года рождения находился в Кировском районе Донецка. Еще один человек погиб на автодороге Донецк — Новоазовск в Старобешевском муниципальном округе.

19 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на ближнем рубеже столицы. По его словам, атака не повлекла за собой жертв или материального ущерба.

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