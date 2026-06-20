Бастрыкин взял на контроль осквернение символа воинской славы Бастрыкину доложат о ходе дела об осквернении Вечного огня в КБР

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения символа воинской славы в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в пресс-службе СК России в МАКСе. По данным ведомства, информация о правонарушении была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Возбуждено уголовное дело. <...> Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрея Михайловича Фишмана доклад о ходе и результатах расследования, — говорится в сообщении.

Утверждается, что в июне неустановленные лица осквернили Вечный огонь, расположенный на территории памятника-монумента жителям города, воинам Советской Армии, командирам и курсантам Полтавского танкового училища, погибшим при обороне города в августе 1942 года.

Ранее в СК России по Подмосковью сообщили, что следователи возбудили уголовное дело против хулиганов, которые прикуривали от Вечного огня в подмосковном Реутове. Несколько нетрезвых людей подошли к военному памятнику и демонстративно прикурили свои сигареты.