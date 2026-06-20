Ребенок сбежал из детского сада в Кузбассе В Кемеровской области возбудили дело после побега ребенка из детского сада

Четырехлетний ребенок сбежал из детского сада в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России. Следователи возбудили дело по статье об оставлении в опасности.

Следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), — говорится в сообщении.

Предполагается, что ребенок сбежал из детского сада № 10, пока воспитательница «зависала» в телефоне. Мать обнаружила сына в 40 минутах ходьбы от учреждения. При этом воспитатель заметила отсутствие мальчика только после телефонного звонка женщины.

Ранее в городе Семилуки Воронежской области 10-летний мальчик потерял сознание во время спортивной тренировки и позднее скончался в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого двухлетний ребенок провел около двух часов с отеком Квинке в элитном детском саду Энгельса, пока воспитатель принимала опасный симптом за обычную аллергическую реакцию и не предпринимала никаких мер. Мать малыша пришла в ужас, когда приехала за сыном: лицо ребенка сильно побагровело и отекло, а сам он с трудом передвигался.