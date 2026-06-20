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20 июня 2026 в 14:02

Генконсульство не получило обращений от россиян после ЧП в Анталье

Генконсульство не зафиксировало обращения россиян после отравления в Анталье

Анталья Анталья Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Генконсульство РФ не поступало обращений от граждан России в связи с новостями в СМИ об отравлении туристов, сообщило РИА Новости российское дипломатическое представительство. Поводом для комментария стала информация об утечке хлора в отеле одного из курортов Антальи.

Генконсульство по этому поводу связывалось с туроператором, по линии которого туристы прибыли в упомянутый отель. Там сообщили, что данная ситуация оперативно урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется какая-либо помощь, нет. Обращений туристов по указанной проблеме в генконсульство также не поступало, — уточнили в диппредставительстве России.

Местные источники информируют, что из-за значительной утечки хлора после обработки бассейна в одной из гостиниц Антальи пострадали 25 отдыхающих. В ряде Telegram-каналов распространились сведения, что среди пострадавших находятся россияне. Как пишут СМИ, все доставленные в больницы после получения медицинской помощи были выписаны.

Ранее стало известно, что туристка из России отравилась вином во время отдыха на Бали. Женщина потеряла сознание и впала в кому, при этом за три дня лечения в больнице она накопила долг в 425 млн рупий (почти 2 млн рублей), поскольку у нее отсутствовала страховка.

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