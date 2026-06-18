Стало известно о состоянии россиян, отравившихся в Египте в мае ФЦМК: отравившиеся в Египте в мае россияне чувствуют себя хорошо

Россияне, отравившиеся в Египте в мае, выздоровели и чувствуют себя хорошо, заявил ТАСС руководитель федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Алексей Осипов. Тогда поступали сообщения о гражданах РФ, пострадавших в городе Сафага на Красном море, Роспотребнадзор направлял запрос в Минздрав арабской республики.

Все пострадавшие выздоровели и вернулись домой. Ни у кого из них не зафиксировано критических состояний, все чувствуют себя хорошо, — сказал Осипов.

Ранее пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что в детском лагере «Сокол» случилась массовая вспышка кишечной инфекции. За медицинской помощью с симптомами отравления обратились 16 детей. Один пострадавший ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу с подтвержденным диагнозом «кишечная инфекция».

До этого стало известно о вспышке инфекции в детском лагере «Зарница» под Ржевом. Несколько подростков почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Пострадавших перевезли в инфекционное отделение городской больницы. Туда госпитализировали 14 детей.