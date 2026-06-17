Опасные рыбы напали на россиян в море Рыбы-хирурги атаковали российских туристов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде

Рыбы-хирурги напали на российских туристов на курортах Египта, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что за последние недели было зафиксировано несколько случаев атаки опасных морских обитателей на отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.

Одна из пострадавших рассказала, что зашла в воду и увидела красивых рыб у берега. Когда одна из них приблизилась, женщина ощутила резкую боль в ноге. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью. В больнице ей наложили несколько швов.

Еще одна россиянка осталась с проколами на ноге в трех местах после встречи с морским обитателем. При этом отдыхающие отмечают, что на некоторых участках береговой линии отсутствуют предупреждающие знаки.

Ранее во Вьетнаме загадочно исчезла молодая туристка из России. Девушка прилетела отдыхать на азиатский курорт вместе с родителями. Она прогуливалась по пляжу с отцом и пропала из виду. Россиянку ищут десятки человек, включая волонтеров.

До этого сообщалось, что на пляже британского города Брайтон утонул пенсионер, бросившийся в море спасать свою собаку. Гарет Джонс играл со своим питомцем по кличке Конни — он бросал собаке теннисный мяч.