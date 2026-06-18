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18 июня 2026 в 08:00

Домодедово решили полностью закрыть для самолетов

Росавиация: аэропорт Домодедово временно перестал обслуживать авиарейсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в московском аэропорту Домодедово, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. По информации ведомства, воздушная гавань полностью перестала обслуживать авиарейсы 18 июня около 07:47 мск.

Аэропорт Домодедово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметили в агентстве.

Перед этим Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с корректировками параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров призвали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» скорректировала расписание рейсов. Там объяснили, что изменения в расписании носят вынужденный характер и связаны с текущей ситуацией в работе инфраструктуры аэропортов столицы.

До этого стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены сразу в трех крупных аэропортах — Жуковском, Внуково и Шереметьево. Это произошло рано утром 18 июня, около 04:01 мск.

Москва
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