В Госдуме оценили идею предоставления бесплатных нянь семьям с детьми

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал устаревшей идею своего коллеги Бориса Чернышова о предоставлении семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что ребенку лучше всего развиваться в детском саду.

Проблема заключается в том, что найти сертифицированную няню, а не какую-нибудь жуткую мегеру, которая потом еще, не дай Бог, что-то сделает с ребенком, сложновато. Поэтому государство не может оплачивать частные услуги, которые не прошли никакого подтверждения и проверки. Лично я в каком-то смысле поддерживаю идею того, чтобы многодетные семьи могли бы пользоваться возможностями нянь. С другой стороны, инициатива немножечко устарела, — сказал Милонов.

При этом он подчеркнул, что многие города России не сталкиваются с проблемой дефицита детских садов. Напротив, по словам депутата, в отдельных регионах фиксируется нехватка детей.

Я, как отец шестерых детей, считаю, что ребенку лучше в детском саду. Пусть лучше он там развивается, чем будет сидеть, бегая за мамой, пока она занимается йогой и ходит к психологу. Не надо включать всякие модные истории индивидуального обучения. В целом, бесплатная няня — это неплохо, но мы столкнемся именно с поиском сертифицированных специалистов. Оплачивая какие-то услуги, мы должны понимать, что они качественные, — заключил Милонов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила ввести в детских садах дежурную группу с гибким графиком для детей родителей, работающих допоздна. Так она прокомментировала идею заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба о переводе детсадов на 12-часовой режим работы.