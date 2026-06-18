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18 июня 2026 в 07:07

«Не картошку с творогом везут»: самолеты ВСУ заметили в Молдавии

Посол Озеров заявил, что на аэродроме в Молдавии садятся самолеты ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На аэродроме Маркулешты, расположенном в Молдавии, совершают посадку самолеты Вооруженных сил Украины, заявил РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров. Дипломат отметил, что в связи с этим к молдавским властям имеются серьезные вопросы. Они касаются в первую очередь того, как сами власти Республики Молдова соблюдают собственный конституционный статус нейтрального государства, пояснил Озеров.

Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут, — заявил дипломат.

Москва уже неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений украинской армии не меняют ситуацию на поле боя. Напротив, такие действия лишь затягивают конфликт, подчеркивали в российском внешнеполитическом ведомстве. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров не раз отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ становятся законной целью для российских военных.

Ранее сообщалось, что Молдавия за последние несколько лет существенно нарастила экспорт БПЛА. В 2023 году объем поставок дронов за рубеж составлял всего $6 тыс. (432 тыс. рублей), в 2024 году он вырос до $68 тыс. (4,9 млн рублей), а в 2025 году достиг $630 тыс. (45,4 млн рублей).

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