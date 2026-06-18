В аэропорту Шереметьево прошла эвакуация

В аэропорту Шереметьево была проведена оперативная эвакуация пассажиров в безопасные зоны, в том числе из воздушных судов, сообщили в официальном Telegram-канале авиагавани. До момента снятия введенных ограничений доступ пассажиров из паркингов в терминалы закрыт, люди находятся в специально оборудованных укрытиях. В аэропорту также уточнили, что прием и выпуск рейсов временно приостановлены.

Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях, — заявила пресс-служба аэропорта.

Ранее в нескольких поликлиниках Санкт-Петербурга была проведена эвакуация. Людей выводили из медучреждений, расположенных на проспекте Пархоменко, 30, и на 2-м Муринском проспекте, 35. Позже стало известно еще об одном инциденте: в поликлинику на Басковом переулке, 38, поступило сообщение о минировании.