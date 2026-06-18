Стало известно, какую опасность несет переизбыток сахара в рационе

Переизбыток сахара в ежедневном рационе несет серьезную опасность для здоровья, так как он мгновенно усваивается организмом и перегружает поджелудочную железу, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев. По его словам, даже при одинаковом содержании продукта цельный фрукт и стакан сока оказывают совершенно разное влияние на метаболизм.

Сахар — это нутриент с практически разрушенной матрицей. Он не требует от организма усилий на переваривание и усваивается мгновенно. Это приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови, за которым следует столь же резкий спад, вызывающий чувство голода и усталость. Постоянное употребление продукта в больших количествах перегружает поджелудочную железу и является одним из ключевых факторов риска развития инсулинорезистентности и диабета II типа. Таким образом, цельный фрукт, например яблоко, и стакан яблочного сока с таким же содержанием сахара — это два совершенно разных продукта для нашего метаболизма, — пояснил Медведев.

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