ПВО России за семь часов сбила 57 украинских беспилотников Минобороны сообщило об уничтожении 57 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО за семь часов уничтожили и перехватили 57 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, работа велась в период с 07:00 до 14:00 по московскому времени.

20 июня с 07:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Пермского края, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили за сутки 740 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были уничтожены 13 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

До этого в Минобороны рассказали, что российские военнослужащие с помощью ФАБ-3000 уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане. По данным ведомства, речь шла о переправе через Северский Донец.