В Московской области могут разрешить отстрел бурых медведей

В Московской области рассматривают возможность отстрела бурых медведей на фоне резкого увеличения их популяции, утверждает Telegram-канал Mash. В 2026 году численность этих животных в стране выросла с 200 до 300 тыс. особей из-за отсутствия отлова.

Отмечается, что медведи из-за активного размножения все чаще начинают выходить в населенные пункты, где грабят хозяйства и нападают на людей. Специалисты отмечают, что взять ситуацию на контроль можно при достаточном количестве профессиональных охотников и егерей, однако старое поколение постепенно уходит на пенсию, а молодежь неактивно идет в эту сферу.

В Московской области популяция бурых медведей насчитывает рекордные 100 особей. По данным источника, уже были случаи нападения на людей на границе Можайского и Шаховского районов. В связи с участившимися случаями столкновения животного с человеком региональное Управление рассматривает возможность пересмотра охранного статуса медведя и его исключения из местной Красной книги.

Ранее сообщалось, что бурый медведь был замечен около гостевого дома в Сочи, где в тот момент находилась российская биатлонистка Инна Терещенко. Несколько секунд животное просто наблюдало за людьми, после чего зверь ушел дальше. Однако вскоре медведь вернулся и разорвал мусорный бак.