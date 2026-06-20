Число жертв ДТП со скорой в Башкирии возросло

Водитель скорой помощи, пострадавший в ДТП на трассе в Башкирии, где погибли три человека, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. За несколько дней до этого его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Месягутовской центральной районной больницы.

К сожалению, несмотря на усилия врачей, пострадавший умер, — сказано в сообщении.

Грузовик столкнулся с машиной скорой помощи на трассе в Башкирии в четверг, 18 июня. Жертвами ДТП стали три человека, включая двух медиков, а водитель спецтранспорта получил тяжелые травмы. Авария произошла на 80-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.

До этого автобус с 40 детьми столкнулся с двумя легковыми машинами на выезде из Санкт-Петербурга. По данным регионального управления МЧС России, никто из несовершеннолетних не пострадал. ДТП случилось на 30-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе. В одной из легковых машин пострадал один человек, он отказался от госпитализации.