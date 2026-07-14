Мощные паводки вынудили жителей Камышлова лезть в ковш бульдозера Жителей пострадавшего от паводков Камышлова эвакуируют с помощью бульдозера

Жителей города Камышлов Свердловской области эвакуируют в ковше бульдозера из-за мощнейших паводков, передает Telegram-канал RT. По информации источника, большое количество домов и теплиц затоплены, целые улицы ушли под воду.

С июня в регионе продолжаются наводнения из-за проливных дождей, говорится в сообщении. До этого в регионе был зафиксирован смерч.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что из-за сильных дождей транспортное сообщение с 27 населенными пунктами региона по-прежнему ограничено. По словам главы области, гидрологическая ситуация остается напряженной. Он добавил, что совместно с первым заместителем начальника областного главка МЧС Валерием Казаковым оценил обстановку в ряде территорий для выработки дальнейших шагов.

Кроме того, президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!» заявил, что паводковая ситуация в Дагестане останется сложной. Глава государства также выслушал доклад руководителя регионального исполкома ОНФ в Запорожской области Сергея Бильченко о гуманитарной миссии в республике, сообщила пресс-служба Кремля.