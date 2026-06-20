В Израиле заподозрили первый случай заражения Эболой Минздрав Израиля заявил о первом возможном пациенте с Эболой

Первый возможный случай заражения вирусом Эбола произошел в Израиле, сообщает Министерство здравоохранения страны. В настоящее время проводится медицинское обследование, однако официального подтверждения диагноза пока нет. Результаты анализов поступят в течение двух суток, передает РИА Новости.

Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высокоопасными инфекционными заболеваниями… На данном этапе это только подозрение, и подтвержденного случая Эболы в Израиле не выявлено, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что вспышка лихорадки Эбола, которая уже более месяца продолжается на востоке Демократической Республики Конго, привела к гибели 17 медицинских работников. Общее число медработников в рамках текущей эпидемии достигло 75 человек.

Тем временем американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили в своем докладе, что вспышка Эболы в Конго и Уганде может стать крупнейшей за всю историю наблюдений. При низком уровне изоляции инфицированных (20%) вероятность того, что число случаев превысит 20 тыс. за три месяца, составляет 65%.