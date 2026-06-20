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20 июня 2026 в 15:01

Автобус поврежден при атаке БПЛА ВСУ на Горловку

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, также ударом украинского БПЛА был ранен мирный житель и поврежден один легковой автомобиль.

В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки поврежден пассажирский автобус, — написал он.

Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка. В городе работают угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». До начала конфликта в Донбассе Горловка была одним из крупнейших населенных пунктов ДНР с населением свыше 250 тыс. человек.

Ранее Приходько заявил, что инфраструктура предприятия повреждена при атаке ВСУ на Горловку. Он добавил, что под удар попал Калининский район города. До этого еще один человек погиб и восемь пострадали при атаке ВСУ на данный населенный пункт. По словам Приходько, украинские военные нанесли удар по Калининскому району.

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