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20 июня 2026 в 16:27

В СК России по Краснодарскому краю возбудили дела из-за нападения на ТЦ

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Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовные дела об убийстве и покушении на убийство по факту нападения в торговом центре West Mall. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также мотивы действий подозреваемого.

Ранее сообщалось, что мужчина, находясь в неадекватном состоянии, совершил нападение в МФЦ в торговом центре West Hall. Молодой мужчина, на вид около 19 лет, зашел в отделение центра и напал на людей. По словам очевидцев, он был вооружен мачете. Местные жители самостоятельно задержали мужчину до приезда полиции.

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