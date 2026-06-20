Стало известно, через какую процедуру пройдет атаковавший ТЦ в Краснодаре Напавшему на посетителей ТЦ в Краснодаре назначили психиатрическую экспертизу

Молодому человеку, напавшему с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в МАКСе. По информации ведомства, решение о проведении экспертизы принято с учетом характера действий подозреваемого в момент совершения преступления.

Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, — заявили в СК.

Ранее появились первые кадры допроса 19-летнего подозреваемого в нападении на торговый центр West Mall в Краснодаре. По его словам, он не получал денежных средств за свои действия и действовал в одиночку. Молодой человек заявил, что первоначально намеревался совершить самоубийство.

Кроме того, криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший на ТЦ с мачете мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он допустил, что поводом для преступления мог стать сильный стресс.

Также сообщалось, что местные жители самостоятельно задержали напавшего на торговый центр до прибытия полиции. Отмечалось, что в результате нападения были ранены двое сотрудников центра, а одна посетительница погибла.