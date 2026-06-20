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20 июня 2026 в 15:43

Появились детали задержания мужчины, напавшего на ТЦ в Краснодаре

Местные жители задержали напавшего на ТЦ в Краснодаре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Местные жители задержали напавшего на ТЦ в Краснодаре до приезда полиции, сообщил Telegram-канал Baza. Там отметили, что мужчина ранил двух сотрудников центра, в том числе охранника.

По информации источника, торговый центр West Mall, где случилось нападение, сейчас закрыт. Правоохранители проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что мужчина напал с мачете на людей. В результате инцидента, предположительно, погибла женщина, несколько человек пострадали. В настоящий момент с нападавшим работают силовики.

До этого суд назначил жительнице Дагестана условное наказание за нападение на дочь с ножом. Семейный конфликт разгорелся после того, как девушка, устав от домашнего насилия, решила уйти от своего мужа.

11 июня в Санкт-Петербурге полиция задержала 26-летнего безработного местного жителя, который ударил ножницами сотрудника магазина при попытке украсть очки с прилавка. Нападение произошло в торговом центре, расположенном на Планерной улице.

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