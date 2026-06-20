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20 июня 2026 в 17:17

Беременная женщина пострадала при нападении в ТЦ Краснодара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Беременная женщина оказалась в числе пострадавших при нападении мужчины на посетителей торгового центра в Краснодаре, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что у жительницы возникла острая реакция на стресс.

В правоохранительных органах Краснодарского края уточнили, что жертвой нападения оказалась 36-летняя женщина. Возраст пострадавших — от 27 до 65 лет, при этом несовершеннолетних среди раненых нет.

Ранее стало известно, что погибшая при нападении на краснодарский ТЦ женщина оказалась матерью двоих детей. У нее остались сыновья семи и 12 лет.

В свою очередь юрист Вадим Багатурия заявил, что напавшему с мачете в ТЦ Краснодара грозит до 20 лет лишения свободы. По его словам, такой срок возможен в случае, если следствие установит попытку нападения на двух или более людей.

Также сообщалось, что злоумышленник привел в действие самодельное взрывное устройство перед началом нападения в торговом центре West Mall в Краснодаре. По данным источников, СВУ могло быть начинено гвоздями.

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