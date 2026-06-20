Появились подробности о погибшей в краснодарском ТЦ женщине SHOT: у убитой в краснодарском ТЦ женщины остались двое детей

Погибшая при нападении на краснодарский ТЦ женщина была матерью двоих детей, сообщает Telegram-канал SHOT. У нее остались сыновья 7 и 12 лет.

Нападавшим оказался 19‑летний юноша, который вырос в многодетной семье: после смерти отца мать в одиночку воспитывала его, двух его сестер и брата, сказано в публикации. До совершения преступления молодой человек работал в строительном магазине. Злоумышленник напал на охранника ТЦ и нанес смертельные ранения посетительнице торгового центра.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По информации ведомства, решение о ее проведении было принято с учетом характера действий подозреваемого в момент совершения преступления.

Ранее юрист Вадим Багатурия заявил, что напавшему с мачете в ТЦ Краснодара грозит до 20 лет лишения свободы. По его словам, такой срок возможен в случае, если следствие установит попытку нападения на двух или более людей.

Также сообщалось, что злоумышленник привел в действие самодельное взрывное устройство перед началом нападения в торговом центре. По словам источников, СВУ могло быть начинено гвоздями.