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20 июня 2026 в 16:38

Вэнс раскрыл секретный дресс-код Трампа

Вэнс: Трамп ожидает от окружения соблюдения строгого дресс-кода

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп ожидает от своего окружения соблюдения строгого дресс-кода, рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, которые привел Fox News, сам политик почти всегда носит темно-синий костюм, черные туфли и однотонный галстук.

Я всегда носил темно-синий костюм, черные туфли и классический воротник, — отметил Вэнс.

Вэнс упомянул также о презрении хозяина Белого дома к коричневой обуви. Он отметил, что Трамп может подшутить над некоторыми членами кабинета министров, если они наденут коричневые туфли.

Ранее Трамп заявил, что возле зеркального пруда у мемориала Аврааму Линкольну произошли серьезные акты вандализма. Он уточнил, что предполагаемые злоумышленники, к которым политик отнес корреспондента телеканала ABC Джонатана Карла, пытались обезобразить водоем химикатами.

До этого стало известно, что особняк в городе Гринвич, в котором жили Трамп и его первая жена Ивана Трамп, будет снесен новым владельцем. Проект нового дома разрабатывает архитектурное бюро Robert A.M. Stern Architects, которое проектировало Президентский центр Джорджа Буша — младшего.

США
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
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