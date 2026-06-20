Трамп заявил, что вандалы повредили зеркальный пруд в Вашингтоне

«Серьезные акты» вандализма произошли возле зеркального пруда у мемориала Аврааму Линкольну, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Предполагаемые злоумышленники, среди которых политик упомянул корреспондента телеканала ABC Джонатана Карла, пытались обезобразить водоем химикатами, уточнил он.

У нас возникли серьезные проблемы с вандализмом у прекрасного зеркального пруда, расположенного между монументом Вашингтону и мемориалом Линкольну. <…> Как и три дня назад, когда они уничтожили траву снаружи бассейна, они также сделали все возможное, чтобы повредить только что уложенное покрытие внутри, — написал Трамп.

Однако, по словам американского лидера, причиненный ущерб оказался небольшим и будет ликвидирован в начале следующей недели. Правоохранительные органы уже начали расследование данного происшествия, добавил он.

Ранее неизвестный нарушитель проник на территорию русского православного кафедрального Крестовоздвиженского собора в Женеве и разбил его старинный витраж. Подозреваемого удалось задержать.