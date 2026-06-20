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20 июня 2026 в 17:07

Демонстрация за мир с Россией прошла в одной из европейских столиц

Крупная акция в поддержку мира с Россией прошла в Берлине

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Крупная акция в поддержку мира с Россией прошла в Берлине, сообщило РИА Новости. Мероприятие было приурочено к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.

Участники акции стояли у Бранденбургских ворот с плакатами «Наша страна желает мира», «Против агрессивной политики в отношении России». Они выступили против милитаризации Европы и курса на конфронтацию. Демонстранты потребовали от немецких властей признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ранее крупное шествие антиглобалистов, которые выступали против капитализма и войн, прошло в Женеве. В нем приняли участие тысячи человек. Мероприятие прошло перед началом саммита G7, который состоялся во французском Эвиане 15–17 июня.

До этого протестная акция против антироссийских санкций прошла в Вене. Участники демонстрации также выступили против вовлечения Австрии в международные конфликты. Один из организаторов мероприятия Мартин Руттер подчеркнул, что республика остается нейтральным государством и не может вступать в военные союзы.

Европа
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Россия
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