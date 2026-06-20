Российская артиллерия поразила позиции ВСУ в Дружковке

Российские артиллеристы приступили к обстрелу позиций Вооруженных сил Украины в Дружковке, сообщил Минобороны командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка из Южной группировки войск с позывным Резвый. Город расположен между Константиновкой и Краматорском в Донецкой Народной Республике.

Дружковка — это центральный пункт между Константиновкой и Краматорском. Вот его наблюдаем, по нему уже тоже носим огневое поражение из «Гиацинтов». Вот уже начинаем там тоже наводить порядок, — уточнил командир.

Резвый добавил, что в Краматорске активно действуют российские крупные разведывательные беспилотники. ВСУ роют траншеи, оборудуют укрытия и возводят укрепления по Краматорску. Кроме того, украинские военнослужащие устанавливают бетонные конструкции и натягивают сети, чтобы затруднить полет дронов.

Ранее российские силы взяли под огневой контроль важную автомобильную магистраль в ДНР. Как заявил Резвый, у украинской армии остался лишь один маршрут для снабжения в Константиновке, и он находится под контролем ВС РФ. Командир отметил, что если в начале операции по освобождению города ВСУ еще предпринимали попытки контратак, то теперь они постепенно оставляют Константиновку.