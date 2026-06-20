Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 16:48

Стало известно, сколько человек пострадали при нападении на ТЦ в Краснодаре

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения на краснодарский ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения в торговом центре в Краснодаре, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его данным, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Серьезное происшествие сегодня случилось в торговом центре Краснодара на Западном обходе. Молодой человек нанес ножевые ранения посетителям. По предварительным данным, пострадали пять человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженный мачете молодой человек совершил нападение в МФЦ в торговом центре West Hall. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и нанес смертельные ранения посетительнице торгового центра. Ранив несколько посетителей, он двинулся в сторону играющих детей, где и был задержан.

Регионы
Россия
Краснодарский край
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совершивший нападение в ТЦ Краснодара приехал в город на заработки
«Душераздирающий детский крик»: очевидцы рассказали о начале резни в ТЦ
В США опровергли заявление Ирана по Ормузскому проливу
Россиянам рассказали, можно ли вернуть билет при задержке рейса
«Она отказала»: Трамп высказался об отношениях США с Италией
В королевской семье вспыхнул новый конфликт из-за Гарри и Меган
ЗАЭС стала зависима от дизель-генераторов
Свалку электросамокатов обнаружили на дне котлована в Москве
Турция получила жесткое требование в отношении России
Вэнс рассказал, когда могут начаться переговоры США и Ирана
В Белгородской области подвели тревожные итоги атаки ВСУ
Роспотребнадзор рассказал, как туристам защититься от лихорадки денге
Авиация России нанесла удар по пунктам дислокации БПЛА ВСУ
В Госдуме рассказали о новом направлении для поддержки предпринимателей
Украинские порноменеджеры обманули Шурыгину
Девочка пострадала из-за обломков украинского БПЛА под Воронежем
Пожарные потушили возгорание на рынке в Балашихе
Беременная женщина пострадала при нападении в ТЦ Краснодара
Демонстрация за мир с Россией прошла в одной из европейских столиц
Иран выставил США ультиматум из-за Израиля
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.