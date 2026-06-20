Стало известно, сколько человек пострадали при нападении на ТЦ в Краснодаре

Стало известно, сколько человек пострадали при нападении на ТЦ в Краснодаре Не менее пяти человек пострадали в результате нападения на краснодарский ТЦ

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения в торговом центре в Краснодаре, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его данным, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Серьезное происшествие сегодня случилось в торговом центре Краснодара на Западном обходе. Молодой человек нанес ножевые ранения посетителям. По предварительным данным, пострадали пять человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженный мачете молодой человек совершил нападение в МФЦ в торговом центре West Hall. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и нанес смертельные ранения посетительнице торгового центра. Ранив несколько посетителей, он двинулся в сторону играющих детей, где и был задержан.