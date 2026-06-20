Россиянам рассказали, можно ли вернуть билет при задержке рейса Доцент Щербаченко: деньги при задержке рейса более чем на полчаса можно вернуть

Россияне могут вернуть билеты в случае задержки рейса более чем на 30 минут, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, возврат в этом случае восполняется в полном объеме.

Граждане смогут вернуть даже невозвратные билеты при задержке рейса более чем на 30 минут. Причина задержки рейса не имеет значения при оформлении возврата. Возврат осуществляется в полном объеме, включая тариф, иные сборы (топливный сбор, сбор за обеспечение транспортной безопасности и т. д.) и сумму, уплаченную за дополнительные услуги, если они не были оказаны, — заявил он.

Доцент отметил, что для оформления возврата стоимости билетов необходимо поставить отметку о задержке рейсов. По его словам, бланк соответствующего заявления можно взять в аэропорту.

Для подтверждения факта задержки необходимо обратиться к представителю авиакомпании или аэропорта и попросить поставить отметку о задержке на посадочном талоне или маршрутной квитанции. Пассажир должен подать заявление на возврат денег. Форму можно найти на сайте перевозчика или попросить в аэропорту. При подаче заявления на месте стоит попросить подтверждение, что его приняли, — резюмировал Щербаченко.

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