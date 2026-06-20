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20 июня 2026 в 14:15

Россиян предупредили о самых популярных схемах обмана туристов в Китае

Китаист Разова: туристов в КНР могут обмануть при обмене валюты и через QR-коды

Шэньян, Китай Шэньян, Китай Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Туристов в Китае, в том числе гостей из России, могут обмануть при обмене валюты и через QR-коды, заявила «Газете.Ru» китаист Ксения Разова. Она предупредила о наиболее распространенных схемах обмана в стране. По ее словам, в этой стране физического запугивания практически не бывает, однако мошенники умело эксплуатируют усталость путешественников, незнание языка и естественное доверие к тем, кто выглядит как местный помощник.

Китай безопасен для внимательного человека. Но не каждый, кто говорит уверенно и показывает QR-код, действительно представляет официальную структуру, — заявила специалист.

Одной из наиболее частых схем специалист назвала нелегальные такси у аэропортов и железнодорожных вокзалов: стоимость такой поездки нередко оказывается в несколько раз выше рыночной. Разова рекомендует пользоваться исключительно лицензированными службами или приложениями для заказа машин.

Отдельную угрозу представляет наличный расчет: туристам нередко дают сдачу поддельными купюрами или намеренно обсчитывают при обмене валюты. Эксперт советует снимать наличные только в банкоматах проверенных финансовых организаций и всегда иметь при себе купюры разного номинала.

Говоря о QR-кодах, китаист отметила, что они могут вести на мошеннические сайты. Разова настоятельно не рекомендует сканировать случайные наклейки, особенно если они явно приклеены поверх старого кода. Самым тревожным сигналом она назвала слово «срочно»: призывы немедленно отсканировать что-либо или срочно оплатить должны насторожить туриста.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 850 тыс. российских туристов посетили Таиланд в 2026 году. Он добавил, что в прошлом году в азиатской стране отдохнули около 2 млн россиян.

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