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20 июня 2026 в 17:38

В Госдуме рассказали о новом направлении для поддержки предпринимателей

Депутат Говырин: в России запустили программу для поддержки предпринимателей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В России запустили программу для поддержки предпринимателей «Креативный код. Россия», заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, форум поможет им развивать бизнес за счет новых идей.

Минэкономразвития России запустило национальную программу «Креативный код. Россия» для креативных и производственных МСП. Она рассчитана на предпринимателей, которые уже ведут дело, выпускают продукт, работают с клиентами, развивают продажи и хотят усилить бизнес за счет креативной составляющей, — заявил депутат.

Говырин добавил, что программа предназначена как для новичков бизнес-рынка, так и для опытных предпринимателей. Он отметил, что форум уделяет особое внимание коллаборациям, чтобы участники развивали деловые связи через общие точки соприкосновения.

Для компаний, готовых к более глубокой работе, предусмотрен углубленный трек на обучающей платформе. Там участники проходят модули и собирают проект развития своего бизнеса. У начинающего мастера часто есть продукт и желание работать, при этом нет собранной модели продаж, упаковки, продвижения и партнерств. Форум помогает пройти этот путь по шагам. Отдельный акцент сделан на коллаборациях. Программа собирает такие компании в одной среде и помогает участникам находить точки совместной работы, — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что «Креативный код. Россия» дает предпринимателям возможность усилить производство и подготовиться к выходу на более широкий уровень. По его мнению, для малого и среднего бизнеса это способ превратить креативную идею в экономический результат.

Ранее Говырин заявил, что благодаря соглашению о защите и поощрении капиталовложений теперь инвесторы смогут арендовать землю без торгов. По его словам, власти на местах или на федеральном уровне будут сами инициировать нужный им проект, объявлять тендер, а затем подписывать соглашение с тем бизнесменом, который предложит самые крупные вложения.

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