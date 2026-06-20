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20 июня 2026 в 17:18

Пожарные потушили возгорание на рынке в Балашихе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Спасатели потушили пожар на строительном рынке в подмосковной Балашихе, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь распространился на 1,3 тыс. квадратных метров.

Пожар полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о крупном пожаре на строительном рынке в Балашихе. В экстренных службах уточнили, что горит здание, внутри которого находятся строительные материалы.

До этого представитель регионального управления МЧС сообщил, что храм Андрея Первозванного полностью сгорел в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Строение выгорело целиком, при этом никто из людей не пострадал. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Также на севере Москвы произошел пожар в многоквартирном жилом доме. По предварительным сведениям спасателей, инцидент спровоцировали аккумуляторные блоки электровелосипеда.

Балашиха
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ЧС
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