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20 июня 2026 в 10:22

Крупный пожар разгорелся на рынке в Балашихе

Крупный пожар тушат на строительном рынке в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Крупный пожар тушат на строительном рынке в подмосковной Балашихе, сообщили в пресс-службе МЧС России. В экстренных службах уточнили, что предварительная площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. метров.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: Московская область, город Балашиха, ул. Текстильщиков, вл. 18. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение на территории строительного рынка, — говорится в сообщении.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Горит здание, внутри которого находятся строительные материалы. Наблюдается плотное задымление.

Ранее представитель управления МЧС по Ростовской области сообщил, что в городе Каменск-Шахтинский полностью сгорел храм Андрея Первозванного. Строение выгорело целиком, при этом никто из людей не пострадал. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

До этого пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения легкомоторного самолета в Московской области. Воздушное судно потерпело крушение на аэродроме Вихрево во время захода на посадку.

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