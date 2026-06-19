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19 июня 2026 в 19:11

В московской квартире загорелся электровелосипед

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На севере Москвы произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным сведениям спасателей, инцидент спровоцировали аккумуляторные блоки электровелосипеда.

Открытое горение возникло на пятом этаже жилого дома. На месте работают экстренные службы.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что четыре человека спасены при пожаре в трехэтажном жилом доме в Калининском районе Новосибирска, где ранее произошел взрыв газовоздушной смеси. Сотрудники спасательной службы вывели людей из здания с помощью трехколенной лестницы.

До этого в Чите портативный аккумулятор перегрелся на солнце и вызвал пожар в автомобиле. Очаг возгорания находился на переднем пассажирском сиденье, где и лежал пауэрбанк.

Также жительница Сургута чуть не погибла после того, как у нее загорелся пауэрбанк в лифте. Находившееся в сумке зарядное устройство неожиданно взорвалось, после чего в замкнутом пространстве начался пожар.

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